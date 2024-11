Paola Minaccioni in scena a Cislago per l’Associazione Amici per il Centrafrica

Monologo di Paola Minaccioni – Attrice, comica, conduttrice radiofonica, sceneggiatrice, con il suo monologo “Dal vivo sono molto meglio”, interpreta i suoi personaggi, nati in televisione, al cinema o alla radio, mostrando uno spaccato della nostra società contemporanea.

Personaggi che incarnano dubbi, paure, abitudini e nevrosi per far riflettere il pubblico sulla propria interiorità e personalità, cercando anche di dare un senso all’assurdità dell’attuale condizione sociale. Tra i personaggi ci saranno razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti telefoniche, raffinate poetesse, grandi ed inappuntabili manager… non mancheranno poi le imitazioni di Paola Minaccioni: da Giorgia Meloni a Loredana Bertè, fino ad arrivare a Sabrina Ferilli.

“Dal vivo sono molto meglio” è una surreale sequenza di caratteri e personalità, che conduce in un universo comico e paradossale descrivendo il nostro oggi.

Non un semplice spettacolo teatrale, ma un aiuto concreto a favore dell’Associazione Amici per il Centrafrica, alla quale Paola Minaccioni ha già espresso più volte la sua vicinanza.

L’incasso della serata sarà totalmente devoluto all’Associazione Amici per il Centrafrica.