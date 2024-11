Capodanno al Museo Alfa Romeo: una serata tra eleganza, storia e divertimento

Eventi Privati e Party in hotel

presentano

CAPODANNO AL MUSEO ALFA ROMEO DI ARESE

Il museo Alfa Romeo di Arese si prepara a salutare il nuovo anno con un evento speciale che coniuga tradizione, stile e intrattenimento. Per Capodanno 2024/2025, la celebre cornice automobilistica propone una serata unica, tra cenone di gala, musica dal vivo e la possibilità di pernottare per un’esperienza davvero indimenticabile.

L’evento, pensato per un pubblico dai 25 anni in su, offre diverse formule per soddisfare ogni esigenza. Il pacchetto “cenone animato e festa con dj set” è ideale per chi vuole godersi una serata elegante e tornare a casa dopo i festeggiamenti. Chi preferisce un’esperienza più completa può scegliere “Cenone animato festa con dj set e pernottamento”, per vivere la notte di capodanno in totale relax.

La festa inizierà con un cenone raffinato a cura di MAIO RESTAURANT dove la cucina della tradizione italiana sarà protagonista, accompagnata da intrattenimento musicale. Il momento più atteso sarà il brindisi di mezzanotte, che darà il via a una lunga notte di divertimento con un DJ set coinvolgente.

Dettagli dell’evento

data: 31 dicembre 2024

31 dicembre 2024 luogo: museo Alfa Romeo, Arese (MI)

museo Alfa Romeo, Arese (MI) opzioni disponibili: pacchetto “cenone animato e festa con dj set” pacchetto “cenone animato festa con dj set e pernottamento



Informazioni e prenotazioni

Per scoprire di più e assicurarti un posto a questo evento esclusivo, contatta i numeri 349-6037606, 335-5884514, 346-0019105. Posti limitati. Mail: capodannoinhotel2024@gmail.com

Immagine è generata con AI