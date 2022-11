Digitale e cooperazione, così i limiti diventano opportunità tra Lombardia e Canton Ticino

Si è concluso con un incontro al Palazzo delle Stelline di Milano il programma di Glocal2022, che quest’anno è stato ospite della Milano Digital Week con il panel “Confini, limiti o opportunità?“. L’incontro ha approfondito il rapporto della Lombardia con il Canton Ticino nei diversi scenari istituzionali, culturali economici e sociali, partendo dai risultati del progetto Interreg Governa TI-VA per il rafforzamento della governance transfrontaliera attraverso lo sviluppo di competenze e modelli di governo locale.

Ospiti del panel, moderato dal direttore di Varesenews Marco Giovannelli, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il fondatore della Milano Digital Week Nicola Zanardi, ed esponenti di Trenord, Sea, Usi, Insubria e Liuc.

L’incontro si è aperto con un focus sulla formazione, con i rappresentanti delle tre università del territorio.

Il professor Marco Meneguzzo docente di Management pubblico e non profit alla facoltà di Economia dell’Università della Svizzera Italiana, ha illustrato i contenuti del progetto Governa TI-VA che ha permesso di aprire molti spazi di confronto tra la Lombardia e il Canton Ticino su temi come mobilità, lavoro, sostenibilità, ma anche di far crescere il coinvolgimento delle imprese locali e modelli di partenariato tra pubblico e privato.

Per l’Università dell’Insubria la professoressa Sabrina Vicari, esperta di sicurezza informatica, ha messo in evidenza come i risultati del lavoro comune tra i tre centri universitari si siano trasformati in servizi digitali che hanno rafforzato la governance del territorio, citando il progetto messo a punto con Confartigianato Varese in tema di smart city e smart transportation.

Andrea Venegoni, direttore del Centro sullo Sviluppo dei territori e dei settori della LIUC di Castellanza, ha sottolineato l’importanza della cooperazione territoriale: “Oggi le prospettive di analisi non possono essere pensate come monadi isolate, solo attraverso una rete di relazioni possono crescere la ricerca, le imprese, la crescita economica”.

Centrale nelle relazioni tra Italia e Canton Ticino il tema della mobilità, non solo per gli spostamenti dei 77mila frontalieri varesini e comaschi ma anche per la centralità di Malpensa, per i trasporti ferroviari e per progetti di mobilità alternativa. Ne hanno parlato Ivo Roberto Cassetta, consigliere delegato di FNM GFroup e Alessandro Fidato, direttore generale di SEA.

A concludere con una riflessione sul tema dei confini come limiti o opportunità, Nicola Zanardi, CEO di Hublab e curatore di Milano Digital Week e il sindaco di Varese Davide Galimberti.

“I limiti geopolitici vanno superati – ha detto Zanardi – E d’altronde il sapere non ha confini, così come non ne ha il sistema finanziario. Solo superando i limiti e trasformando la vicinanza in un’opportunità di scambio si può crescere e migliorare “.

Infine Davide Galimberti ha parlato di formazione intermedia e delle specificità anche economiche del territorio varesino che, ha ricordato, trarrebbe molti benefici dell’istituzione di un’area Zes, una zona ad economia speciale.