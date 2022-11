Dust kreations, un viaggio tra sculture e gioielli

“Dust kreations” è il titolo evocativo di una mostra allestita il 3-4 dicembre all’Atelier Antonini di Lugaggia.

L’esposizione è incentrata sulle opere scultoree dell’artista Eva Antonini e sulle creazioni di gioielleria del maestro e artista orafo Davide Maule. “Come dalla polvere e dalla materia inerte prende forma la vita, così dalla creta e dal prezioso metallo, grazie alle sapienti mani d’artista, nascono opere di indiscussa bellezza e valore”.

Nella suggestiva cornice dell’atelier della scultrice Eva Antonini a Lugaggia si va alla scoperta di un mondo fatto di arte e di passione e, attraverso le loro opere che raccontano la vita e le simbologie legate ad essa, i due artisti introdurranno i visitatori nel loro universo, raccontando le loro ispirazioni e le loro tecniche.

“Arte chiama arte; allontanatevi per un attimo dal vostro quotidiano e riassaporate il gusto per il bello, per il vero artigianato d’eccellenza, trascorrendo qualche ora sicuramente edificante e diversa”.

Appuntamento il 3 e 4 dicembre, dalle ore 16 alle 20 all’Atelier Antonini, in Giàgh Piànca 28 – 6953 Lugaggia Parcheggi a Lugaggia e Tesserete

Info: scena@ticino.com