Fellini del Teatro apre la stagione del Teatro Cagnoni di Vigevano

Mercoledì 9 novembre alle 21 andrà in scena una delle più belle creazioni di Teatro Blu, “FELLINI”, nata in collaborazione con i Kataklò di Milano: una rappresentazione dedicata al Maestro Federico Fellini. Lo spettacolo sarà l’evento di apertura della Stagione teatrale del Teatro Cagnoni di Vigevano recentemente ristrutturato esaltando il suo antico splendore.

Da non perdere, dunque FELLINI, selezionato da Next – Regione Lombardia fra le migliori produzioni multidisciplinari lombarde, uno spettacolo poetico ed esplosivo dove il teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, immagini multimediali e le più belle melodie di Nino Rota.

Testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerbolès

Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès (attori)

Kataklò Acrobatic performers:

Niccolò Basile, Federica Cuzzaniti, Lucio Failla, Alessandra Marino, Alessia Trocchianesi

Coreografie: Giulia Staccioli con la collaborazione artistica di Vito Cassano

Assistente coreografa: Irene Saltarelli

Voce: Francesca Galante

Orchestra: Norberto Cutillo (percussioni), Ciro Radice (fisarmonica),

Stefano Risso (contrabbasso), Matteo Villa (tromba), Gianni Virone (saxofono),

Direzione musicale e arrangiamenti: Ciro Radice

Scenografie video: Simona Picchi

Assistenza tecnica: Dario Ermeti

Musiche: Nino Rota

Costumi: Vittoria Papaleo e Maria Barbara De Marco

Direttore tecnico: Lorenz Ronchi

Direzione artistica: Silvia Priori

Prod. Teatro Blu – Varese

in collaborazione con Giovane compagnia KATAKLO’ Athletic Dance Theatre – Milano

A 100 anni dalla sua nascita, Teatro Blu, in collaborazione con gli straordinari Kataklò, vuole celebrare e rendere omaggio a una delle più grandi figure del cinema mondiale con un viaggio sognante, magico, appassionato, a tratti brioso e a tratti malinconico. Un racconto corale, affollato di personaggi fantastici, come la vita e l’immaginario del grande maestro riminese. Uno spettacolo in cui il teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, atmosfere oniriche, immagini multimediali accompagnate dalla musica dal vivo che eseguirà le più belle melodie di Nino Rota. L’universo onirico eppure così carnale, terreno, di Federico Fellini raccontato attraverso i personaggi indimenticabili dei suoi film da Gelsomina, monumento di ingenuità e purezza a Zampanò, burbero e spietato con un animo tenero, passando per il matto del paese, i clown, le

contadine e i fantasiosi personaggi di Amarcord. Atmosfere oniriche in cui si alternano storie di ordinaria quotidianità, scene di campagna e di festa, scene improbabili ed estreme visioni ed illusioni attraverso apparizioni clownesche e coreografie mozzafiato.

Ma prima di tutto il circo! Una passione grande, una lente con la quale guardare il mondo. Il bianco e l’augusto aleggeranno per tutto lo spettacolo dando origine a gags comiche e a momenti struggenti evocando atmosfere che richiamano l’ universo dei clochard, immagini sottoproletarie da corte dei miracoli. Il mondo circense, la malinconia del clown e poi ancora i luoghi così importanti nei suoi film con i suoi personaggi immortali e indimenticabili, il fascismo, guerra, la vita lenta e densa della

campagna. Un ritratto visionario e una serie di quadri e ritratti eterogenei e assolutamente indimenticabili, fortemente caratterizzanti. La campagna, la scuola, le caricature degli insegnanti del ginnasio, il pranzo di famiglia e la strada in cui gli incontri non sono mai casuali e in cui tutto avviene.e atletico e poesia, forza fisica e leggerezza, danza e lo stile estroso, umoristico, onirico portato sul palcoscenico da un cast di attori, clown, acrobati e circensi che in un’atmosfera rarefatta, racconteranno l’universo irripetibile di un uomo e di un artista unico e indimenticabile. Una scenografia ispirata ai disegni e ai film di Federico Fellini. Proiezioni, parole, gesti e poi le musiche del compositore Nino Rota, per una esperienza

multidisciplinare che si avvale di diverse forme artistiche, un’esperienza totale, totalizzante.