Fito-Consult: “Festeggiamo gli alberi, lavorando per loro”

Il 21 novembre ricorre la Giornata Nazionale degli Alberi. Come ogni anno, Fito-Consult celebra la ricorrenza con un’iniziativa a favore degli alberi e del verde.

«Festeggeremo gli alberi, lavorando per loro! Quest’anno abbiamo deciso di dedicare l’intera giornata del 21 novembre al lavoro volontario e gratuito per prenderci cura e sistemare un’area verde trascurata non perché il proprietario non avesse la volontà di mantenerla, ma perché semplicemente mancavano i fondi o le priorità erano altre – spiegano dall’azienda nata nel 1982 -. Requisito imprescindibile dello spazio da risanare era di avere una finalità sociale, aperta liberamente a tutti. Abbiamo così deciso di procedere alla riqualificazione botanica degli spazi verdi annessi alla Chiesa Parrocchiale di Fogliaro e al contiguo oratorio, luogo educativo di ritrovo e di comunione per giovani e residenti».

La graziosa chiesa, a inusuale pianta esagonale, dedicata a San Giuseppe lavoratore, risale al 1936. Annessa, c’è la casa parrocchiale, un campetto di calcio e un giardino d’ingresso composto da una magnifica scalinata in sasso contornata da oleandri. Tutto il complesso è attorniato da una quinta di cipressi italici oramai centenari, da aiuole con rosai trascurati, da siepi di ligustro sottoposte a tagli saltuariamente.

Il 21 novembre tutto il team di Fito-Consult – nessuno escluso/a – si prenderà cura degli spazi, potando i cipressi, eliminando i rinsecchiti, potando le siepi, rigenerando il campo di calcio, tagliando erba e incolti, mettendo a dimora nuovi arbusti a fiori.

Insomma un restyling volontario e donato a giovani e residenti con una giornata di lavoro specializzato di oltre 200 ore lavorative, con automezzi, autoscale e tree climbers. Fito-Consult da sempre ha cercato di dare rilievo a questa giornata con l’organizzazione di eventi che avessero un significato culturale capace di andare al di là della semplice – per altro sempre apprezzabile – messa a dimora di alberi.

«Così oltre a piantare alberi, rinverdire parchi, scuole e giardini, abbiamo di volta in volta promosso serate con la presenza di poeti, musicisti, scultori, pittori che traevano la loro ispirazione dalla natura e dagli alberi; oppure incontri per dare rilievo agli attori della creazione del paesaggio: architetti, giardinieri, arboricoltori, amministratori pubblici e proprietari di giardini privati. Non sono mancate negli anni conferenze, incontri con le scolaresche, cacce al tesoro botaniche, mostre fotografiche, presentazione di libri a tema con l’intervento degli autori – continua l’azienda -. Quest’anno ci dedicheremo per un’intera giornata alla cura di un’area dismessa, volendo lanciare un messaggio forte che speriamo negli anni trovi molti emulatori. Fito-Consult da sempre lavora per e con gli alberi. È tempo e giusto ridare qualcosa anche a loro, nel giorno della loro Festa. Buona Giornata Nazionale ai nostri amici alberi e a tutti coloro che li rispettano e li amano!».

L’evento è aperto a tutti i clienti e agli amici di Fito-Consult.

Appuntamento lunedì 21 novembre – dalle ore 8 alle 17 – Oratorio della Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe – Via Santa

Caterina 15, Varese