A Gemonio arrivano le colonnine per le auto elettriche nel parcheggio accanto alla statale

Dalle prossime settimane sarà possibile effettuare la ricarica alle batterie dell’auto elettrica anche a Gemonio. È stata infatti posizionata la prima colonnina con la possibilità di collegare due vetture in contemporanea e a breve ne verrà installata una seconda per un totale di quattro stalli dedicati: il luogo prescelto è il parcheggio pubblico di via Francesco Rosaspina, proprio accanto alla statale 394 che collega Laveno e Varese e che qui si chiama via Verdi.

«Una scelta studiata insieme all’azienda con cui il Comune ha stipulato la convenzione per questo tipo di servizio» spiega il vicesindaco Luca Magnani. «Abbiamo ipotizzato quattro diversi punti; la richiesta però era quella di un luogo vicino alla viabilità principale nei pressi di alcune attività commerciali “a stazionamento medio” (quindi dove le persone si fermano per un tempo né breve né troppo lungo ndr) e dove fosse già presente o vicino un allacciamento alla rete elettrica adatto per questo genere di impianto».

È stata quindi prescelta via Rosaspina visto che nei dintorni si trovano un bar, un pub, un panificio, uno studio dentistico e, a poche decine di metri, alcune attività commerciali e il cimitero. «I punti di ricarica sono i primi in paese e sono, come detto, assegnati per convenzione senza alcuna spesa per le casse comunali ma l’intenzione è di posizionare altre due colonnine. L’idea è, in quel caso di una gestione diretta da parte del Comune e stiamo valutando posizioni diverse tra cui il piazzale della stazione e il polo scolastico-sportivo di via Curti: opere non ancora finanziate per le quali stiamo cercando di ottenere i fondi».

Le due colonnine di via Rosaspina, come detto, saranno collegate e attive a breve. Sono – spiegano dall’ufficio tecnico comunale – differenti tra loro per potenza erogata e tempi di ricarica: una è denominata “Quick” ed è quella con tempistiche maggiori mentre la “Fast” sarà quella più rapida. La società che ha stipulato la convenzione è la Eni BeCharge; funzionamento e metodi di pagamento saranno possibili attraverso le apposite app, segnalate sulle colonnine stesse.