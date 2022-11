Il treno è troppo pieno, i pendolari devono scendere a Vanzago

Mattinata difficile (16 novembre) per i pendolari della tratta Milano-Treviglio. Il treno 2521, partito da Porto Ceresio alle 6.16 e diretto a Milano Porta Garibaldi con arrivo 07.41, già affollato alla stazione di Gallarate, ha dovuto prolungare la sosta a Vanzago a causa dell’elevata presenza di pendolari, fatti scendere dal convoglio. Già a Legnano era impossibile salire tanto erano pieni i vagoni. Il treno 25307 ha fatto una fermata straordinaria per raccogliere le persone rimaste a terra. «Il treno era troppo corto, composto da 4 carrozze invece che da cinque», lamentano i pendolari che tornano a denunciare una situazione non tollerabile di continui ritardi. Il 18 novembre alle 17.30 a Palazzo Lombardia è previsto un presidio dei pendolari lombardi. Proprio ieri sono stati annunciati nuovi investimenti sulla linea lombarda