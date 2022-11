Incendio in serata in un appartamento a Pioltello

Alle ore 21 e 30 circa di lunedì sono intervenute 7 squadre dei vigili del fuoco a Pioltello, comune della cerchia milanese per incendio divampato all’interno di un appartamento in via Francesco Cilea 6.

L’incendio è scoppiato all’ultimo piano di un palazzo di 8 piani. Presumibilmente il fuoco si è sviluppato dal ripostiglio per poi propagarsi all’interno dell’alloggio, l’incendio ha causato ingenti danni materiali però nessuna persona è rimasta coinvolta. (immagine di repertorio)