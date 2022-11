La solidarietà dell’Ordine al medico camerunense di Fagnano Olona

Sulla vicenda del medico di medicina generale finito nell’occhio del ciclone a Fagnano Olona si esprime anche l’ordine dei medici della provincia di Varese. In una nota la presidente Giovanna Beretta esprime sostegno e vicinanza al medico: «A Fagnano Olona il medico camerunense Enock Rodrigue Emvolo ha sostituito il vecchio dottore andato in pensione. Commenti e improperi di stampo razzista sono apparsi sui social network. Pur non essendo iscritto all’Ordine dei medici della nostra provincia, teniamo ad esprimere tutta la nostra solidarietà al collega che ha preso servizio a Fagnano. Ci auguriamo che la chiusura e la diffidenza nei confronti del medico siano espressione di una parte minoritaria di pazienti.

Ma nello stesso tempo ribadiamo che devono prevalere sentimenti di reciproca fiducia e collaborazione tra medico e paziente, al di là del colore della pelle e del Paese di provenienza. Competenza e professionalità devono essere i punti di riferimento per i cittadini, valori ribaditi ovunque come condizioni per la cura e il benessere dei pazienti».