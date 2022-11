Il dottor Emvolo fa retromarcia e non sarà più medico di base a Fagnano Olona

Il dottor Enock Rodrigue Emvolo ha definitivamente rinunciato all’incarico come medico di base a Fagnano Olona. La notizia è trapelata nel primo pomeriggio di oggi mentre la stampa di tutta Italia si è fiondata sul caso dopo la denuncia di frasi razziste nei suoi confronti, comparse su un gruppo social del paese e riportati in un articolo del quotidiano La Prealpina che ha aperto il caso. La conferma arriva direttamente dal sindaco Marco Baroffio che si era speso in prima persona per convincere il medico a rimanere e a difendere la comunità fagnanese, dipinta come razzista da molti.

Probabilmente la decisione del medico non è dipesa dalle polemiche che si sono scatenate ma dalla decisione di proseguire negli studi di specializzazione in medicina d’urgenza ma sicuramente il faro acceso sulla sua persona non ha contribuito alla serenità necessaria per una decisione di questo tipo.

Fagnano Olona, dunque, si ritrova nuovamente senza un medico di base dopo che con grande fatica si era riusciti a coprire i buchi lasciati dai due storici medici di medicina generale andati in pensione.