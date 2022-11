Il dottor Emvolo non se ne andrà da Fagnano, incontro con sindaco e Asst Valle Olona

Sembra un lieto fine ma i cittadini lo potranno verificare molto presto. Il dottor Emvolo rimarrà a Fagnano Olona e l’Asst Valle Olona ha assicurato il supporto necessario perchè possa operare nel miglior modo possibile a favore dei suoi pazienti. Lo comunica con un post il sindaco di Fagnano Olona Marco Baroffio al termine dell’incontro avuto oggi con il nuovo medico, che ha sostituito il dottor Navarra, e il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona Marino Dell’Acqua.

Nei giorni scorsi il medico era finito al centro delle polemiche in un gruppo Facebook del paese per alcuni problemi che i pazienti avevano riscontrato presentandosi allo studio, qualche commento era stato certamente un po’ troppo sopra le righe ma certamente non tale da poter giustificare accuse di razzismo, cosa che lo stesso dottore ha compreso dopo l’incontro di oggi.

Ecco come ha descritto l’incontro di oggi il sindaco di Fagnano Olona

Tutto è bene ciò che finisce bene, si dovrebbe dire così, ma andiamo in ordine.

Punto 1 FAGNANO NON È UN PAESE RAZZISTA!

Lo sto ribadendo da ieri lo ripeto oggi, vorrei quasi urlarlo, l’immagine del nostro paese, a livello nazionale ha passato un brutto momento, razzisti sono i commenti rivolti al nostro paese, idioti sono coloro che giudicano il nostro paese senza nemmeno conoscere i fagnanesi.

I fagnanesi, sono quelle persone che l’inizio della guerra, hanno spalancato le porte delle loro case e il loro cuore, a persone in fuga. Nessuno si è sottratto ad aiutare il prossimo, come sindaco ne sono stato e sono orgoglioso. Ripeto, non saranno due commenti idioti a etichettare un intera comunità.

Punto 2 IL DOTTORE

Il Dottor Emvolo, ha dato disponibilità a proseguire il suo operato sul territorio. Ora dobbiamo solo capire se i suoi superiori permetteranno al dottore di poter andare avanti. (Il Dottor Emvolo, è studente di medicina di urgenza presso l’università Insubria di Varese, si deve valutare se può portare avanti entrambi i ruoli). Ci siamo lasciati con un appuntamento a domani, insieme al direttore di Asst, accompagneremo il dottore, nel suo nuovo ambulatorio, all’interno della casa di comunità.

L’ambulatorio avrà tutto il necessario, perché il dottore possa operare a pieno regime e non con le difficoltà che hanno creato i disagi di questo primo periodo.

Sono state ore difficili, ora il compito di far chiarezza e far uscire allo scoperto quello che è nella realtà il nostro paese, un paese come tanti, che non è abituato alla ribalta delle testate nazionali e che deve essere conosciuto per quello che è, un paese di persone, di lavoratori, di gente pacifica, un paese dal cuore grande, un paese che difenderò è serviró fino alla fine!