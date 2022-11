Lo srittore Maurizio De Giovanni a Olgiate Olona e a Legnano con l’ultimo libro “Caminito”

Doppio appuntamento per Maurizio De Giovanni domenica 4 dicembre. Lo scrittore alle 16,30 sarà al Teatro don Pino Ballabio di Olgiate Olona per la presentazione di “Caminito”, la nuova storia del Commissario Ricciardi, con la presentazione della libraia legnanese Amanda Colombo. Per la partecipazione è necessario prenotarsi a biblioteca@comuneolgiateolona.it – 0331641560

In mattinata, De Giovanni sarà invece presente alla Galleria del Libro di Legnano, in via Venegoni 51, per un incontro con i lettori e per autografare il suo ultimo libro