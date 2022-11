“Lucine di Natale”, a Leggiuno è tutto pronto per accendere la magia

Le “Lucine di Natale” tornano a Leggiuno. Dopo l’edizione dello scorso anno a Laveno Mombello, l’allestimento di migliaia di luci natalizie torna nella sua sede originaria, nel piccolo paese del Verbano. Le creative e suggestive installazioni realizzate interamente a mano con oltre 500mila luci LED a basso impatto energetico da Lino Betti e la sua squadra rimarranno accese durante tutte le Feste di Natale e offriranno ad abitanti e turisti uno spettacolo irripetibile. Un momento di festa della tradizione atteso da adulti e bambini.

Dal 3 dicembre all’8 gennaio a Leggiuno avrà infatti luogo la manifestazione “Lucine di Natale”, che aprirà ai visitatori uno scenario da favola e li porterà nel mondo incantato delle luci. Le installazioni e gli allestimenti lasceranno tutti a bocca aperta con la loro incredibile magia e trascineranno grandi e bambini in un mondo incantevole e ammaliante.

La manifestazione “Lucine di Natale” ha il patrocinio del Comune di Leggiuno e si inserisce nel più ampio contesto delle molte iniziative natalizie che il Comune, assieme alle realtà del territorio, sta organizzando per dare vita a un ricco calendario di eventi. «Siamo pronti ad accogliere il ritorno a casa dello spettacolo delle Lucine di Natale, dopo la parentesi dello scorso anno a Laveno-Mombello. Come Amministrazione, riteniamo che la modalità organizzativa con l’ingresso solo su prenotazione possa garantire sicurezza e buona viabilità per il paese, riducendo i disagi e permettendo al pubblico di godersi al meglio la visita alle Lucine. L’evento fa assaporare e vivere a pieno la magia del Natale, perché le Lucine rimangono uno spettacolo incantevole», ha dichiarato il Sindaco Giovanni Parmigiani.

La lunga storia dietro a Lucine di Leggiuno

L’iniziativa delle Lucine ha radici lontane. Nate da un’idea di Lino Betti, che ha sempre raccontato di aver acquistato le prime lucine in una città del Brasile, paese d’origine della moglie. Correva l’anno 1999 e da quel giorno, ogni anno, la collezione si è arricchita fino a toccare quota 500mila led. “Da quel primo fascio di lucine, di strada ne abbiamo fatta tanta. La possibilità di portare l’iniziativa a Leggiuno, poi a Laveno e oggi di nuovo a Leggiuno è molto importante per proseguire nella tradizione delle Lucine e per regalare un Natale magico ai visitatori”, commenta.

Le Lucine di Natale a Leggiuno rimarranno accese tutti i giorni fino a domenica 8 gennaio 2023 (ad eccezione di due giorni di chiusura previsti per il 24 e il 31 dicembre), dal lunedì alla domenica dalle 17:30 alle 23:00. L’ingresso è su prenotazione e i biglietti sono già acquistabili on-line sul sito www.lucinedinatale.it, selezionando il giorno e la fascia oraria preferita. Acquistandoli sul sito web, sarà possibile organizzare la visita per tempo, non facendosi trovare impreparati ed evitando code in biglietteria.

In loco sarà possibile sorseggiare una cioccolata calda o il tipico vin brûle in classici bicchieri plastic free o nelle tazze di ceramica personalizzate con una grafica natalizia tutta dedicata alle Lucine di Natale. Anche i più freddolosi si sentiranno al caldo!

Per aggiornamenti e informazioni: Sito web: www.lucinedinatale.it; Pagina FB: @LucineDiNatale.it; Instagram: @lucinedinatale.it.