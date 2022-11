Martinenghi a Indianapolis per la terza tappa della coppa del Mondo

Terza e conclusiva tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca da 25 metri. Le gare sono in programma da giovedì 3 a sabato 5 novembre a Indianapolis, dopo gli appuntamenti di Berlino e Toronto. Batterie alle 9.30 (in Italia le 14.30) finali alle 18.00 (le 23 italiane).

Atteso protagonista nella capitale dello stato dell’Indiana sarà Nicolò Martinenghi che scenderà in vasca affrontando 50, 100 e 200 rana.

Dopo le prime due tappe, nel ranking maschile è al comando il caraibico di Trinidad e Tobago Dylan Carter con 114.5 e in quello femminile la statunitense Beata Nelson con 115.6 punti.

Tra Monaco di Baviera e Tortonto la spedizione azzurra ha conquistato 12 medaglie, migliorato quattro personali e Thomas Ceccon ha stabilito il record italiano dei 100 dorso con 49”63 a Berlino il 23 ottobre.

Terminata la Coppa del Mondo, il 10 e 11 novembre a Riccione gli azzurri si ritroveranno in gara per i campionati italiani invernali e dal 13 al 18 dicembre saranno impegnati a Melbourne nei campionati mondiali in vasca corta.

Le medaglie azzurre in Coppa del mondo

Berlino – 2 ori, 3 argenti, 4 bronzi

Ilaria Cusinato, oro, 200 farfalla 2’05″30 PP

Thomas Ceccon, oro, 100 misti 51″52

Thomas Ceccon, argento, 100 dorso 49″63 RI

Thomas Ceccon, argento, 50 dorso 23″22 PP

Nicolò Martinenghi, argento, 50 rana 26″12

Matteo Rivolta, bronzo, 100 farfalla 49″75

Nicolò Martinenghi, bronzo, 100 rana 57″14

Leonardo Deplano, bronzo, 100 stile libero 46″77 PP

Matteo Rivolta, bronzo, 50 farfalla, 22″38

Toronto – 3 argenti

Thomas Ceccon, argento, 100 misti, 51″69

Thomas Ceccon, argento, 100 stile libero 46″15 PP

Alberto Razzetti, argento, 400 misti 4’05″03