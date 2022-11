Matteo Bianchi: “Grazie Bobo per tutto ciò che hai fatto per la Lega e per il tuo territorio”

È stringato, ma sentito e commosso il ricordo Roberto Maroni di Matteo Bianchi, ex segretario provinciale della Lega, deputato e sindaco di Morazzone. Di Maroni ha anche preso il posto come candidato del centrodestra per la città di Varese, proprio per via della malattia dell’ex ministro dell’Interno: «Mi ricordo quando, da giovane Sindaco di Morazzone, mi chiese di guidare la Lega varesotta nel 2012. Era per noi un periodo difficilissimo. Ha avuto una enorme fiducia in me e per questo gliene sarò riconoscente per sempre. Un politico combattivo, competente e scaltro. Grazie Bobo per tutto ciò che hai fatto per la Lega e per il tuo territorio»