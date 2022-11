È morta Irene Cara, voce di Flashdance e Fame

È morta nella giornata di ieri, in Florida, Irene Cara. L’attrice e cantante statunitense aveva 63 anni, non sono note le cause del decesso.

Di origini africane, cubane e portoricane, Irene Cara Escalera era nata a New York. È diventata tra le star più famose degli anni Ottanta dopo l’interpretazione di colonne sonore iconiche di film come Fame, Out here on my own e Flashdance.

Il suo singolo “Flashdance… What a Feeling” (Giorgio Moroder, Keith Forsey e dalla stessa cantante), pubblicato nel 1983 e colonna sonora dell’omonimo film, vinse l’Oscar per la migliore canzone nella cerimonia del 1984. È ancora oggi un inno alla passione per la danza, la determinazione e la libertà:

È cantato da Irene Cara anche il singolo “Fame” che riscosse in quegli anni moltissimo successo diventando la colonna sonora del film e della serie Tv. Irene Cara nel film interpretava il ruolo di Coco Hernandez.