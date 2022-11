Oltre settemila opportunità di lavoro in tutta Italia con Openjobmetis per il periodo natalizio

Il periodo natalizio e quello successivo dei saldi si confermano una finestra di opportunità di lavoro. Oltre 7000 le posizioni aperte in molti comparti, secondo i dati diffusi da Openjobmetis, la prima e unica Agenzia per il lavoro italiana quotata in borsa.

Nonostante le preoccupazioni per la congiuntura economica e i segnali di frenata della produzione e della domanda interna, anche per dicembre 2022 e gennaio 2023 saranno molti i settori che avranno bisogno di implementare il proprio organico.

A livello nazionale, Openjobmetis per il solo profilo di addetti vendita/commessi ha 1200 posizioni aperte. A questi vanno aggiunte le 1400 di inventaristi/magazzinieri/ addetti ai banchi gastronomia-macelleria della grande distribuzione organizzata. Inoltre, sono 200 le posizioni aperte per addetti al confezionamento regali.

Ma non è solo il settore del commercio al dettaglio a offrire opportunità di occupazione per i due mesi più intensi dell’anno: anche il settore della produzione ricerca figure per integrare gli organici, così come quello della logistica, notoriamente interessato da un picco di attività nel periodo finale dell’anno.

Per questi due comparti: sono 1200 le posizioni aperte nel recruitment di Openjobmetis per operai nel settore alimentare/gastronomia e 2000 nella logistica.

Opportunità anche nell’ambito Ho.Re.Ca. dove Openjobmetis ha 500 posizioni per cuochi, aiuto cuochi, camerieri e runner.

Infine, anche il settore delle pulizie industriali offre opportunità per 500 posizioni.

«Le cose stanno andando bene – ha detto Elisa Fagotto, Candidate Manager di Openjobmetis SpA -. Rispetto allo scorso anno si nota una crescita di richiesta di personale, segno che c’è un clima di fiducia da parte delle imprese. Il settore dove si nota il maggiore incremento è quello della logistica, degli addetti alle vendite e dei magazzinieri. Il bimestre dicembre-gennaio è sempre un’ottima occasione per chi investe sul lavoro in maniera attiva, sia per chi ha già un lavoro e cerca un’attività extra, sia per chi è alla ricerca di una nuova occupazione, talvolta la prima. La somministrazione si rivela spesso efficace per ottenere un’assunzione perché offre ai lavoratori la possibilità di mostrare le proprie capacità in un periodo limitato nel tempo e li mette in condizione di cominciare a intraprendere un percorso motivante verso una situazione lavorativa più stabile».