Quattro medaglie d’oro per il Deaishin Karate Do Varese ai mondiali di Treviglio

Grande soddisfazione per il Deaishin Karate Do Varese ai mondiali di Treviglio, terza città italiana dopo Torino nel 2007 e Lido di Jesolo nel 2011 ad ospitare il Campionato Mondiale FSKA di Karate riservato allo stile Shotokan del Karate.

La 22esima edizione si è svolta dal 27 al 30 ottobre 2022 e ha visto impegnati circa 650 atleti provenienti da tutto il mondo, ventisette le nazioni rappresentate e più di 40 federazioni presenti.

Gli allievi del maestro Flavia Uboldi del Deaishin hanno conquistato 4 medaglie d’oro (Francesco Piatti categoria cadetti cinture nere, Federico Miggiano cintura arancione 9 anni, Maya Muratore e Lisa Carletti kata a coppie cinture blu).

Nella categoria Senior maschile, Giuseppe Micillo (carabiniere della caserma di Gavirate, trentaquattro anni, cintura nera) ha vinto l’argento nel Fukugò e il bronzo nel katà singolo. Caterina Miggiano, cintura arancione sei anni, ha invece vinto il bronzo nel katà singolo. Sara Minghinelli si è classificata quinta nel katà cinture nere Juniores. Filippo Cantone, cintura blù, è arrivato settimo nella categoria Esordienti. Matteo Marelli, cintura nera, nel katà si è classificato quinto nella categoria Juniores. Sofia Avanti è arrivata sesta nella categoria Cadetti femminile cinture nere di katà singolo. Lidia Censabella ha raggiunto il quinto posto in classifica nel katà in Coppia con Aurora Bevilacqua, entrambe cinture blù.

Un grande onore per tutti gli atleti è stata la presenza alla manifestazione del Maestro Kevin Funakoshi, pronipote del Sensei Gichin Funakoshi, fondatore del Karate Shotokan, che fu allievo del Maestro Anko Asato, originario delle isole di Okinawa.

Ricorre proprio quest’anno il trentesimo anniversario della fondazione del Dojo del maestro Uboldi. Flavia Uboldi, Cintura nera 8° Dan, fu tra i primi allievi del Maestro Takeshi Naito 9° Dan. Atleta plurimedagliata, ha fatto parte della nazionale italiana di Karatè e nel 2015 è diventata Vice Direttore Tecnico Nazionale Karate Tradizionale Shotokan per il Kata.

Il Deaishin Karate Do Varese nasce nel 1992 in provincia di Varese dalla passione del maestro Uboldi che, come naturale prosecuzione della propria attività sportiva, decide di fondare la società che ancora oggi dà lustro alla nostra città e forma giovani karateki nel corpo e nello spirito. Presidente per anni della società è stata Teresa Martignoni, madre del maestro Uboldi, donna energica, sempre positiva, sempre capace di una parola di incoraggiamento per i giovani allievi del Dojo, nel novero di coloro che, come la figlia, riescono a rendere migliore la vita degli altri. Non a caso il maestro Uboldi consegue da anni ottimi risultati coi suoi allievi non solo grazie alle indiscutibili capacità tecnico sportive ma proprio grazie alla passione e alla dedizione dedicata a questa complessa arte marziale.