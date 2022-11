Randstad cerca manutentori elettrici e di impianti idraulici per Gemmo

Randstad Technical Talent Selection è la divisione di Randstad Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di profili qualificati in ambito meccanico, elettrotecnico, meccatronico e ingegneristico.

Il nostro cliente, un’importante realtà aziendale operante nel settore del facilty management e dell’energia, in un contesto dinamico e, in un’ottica di ampliamento dell’organico interno, ci ha incaricati di ricercare le figure di:

MANUTENTORE ELETTRICO E MANUTENTORE DI IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO

che si occuperanno della manutenzione elettrica meccanica e termoidraulica degli impianti, dei sistemi di regolazione e di sicurezza in siti ospedalieri.

Di che cosa ti occuperai?

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e degli impianti di condizionamento (caldo/freddo);

interventi di riparazione e ricerca guasti su impianti e componenti di impianto per il corretto funzionamento di reti di distribuzione elettrica e telefonica, quadristica, gruppi elettrogeni,

impianti di sicurezza; sistemi di diffusione audio-video ecc;

interventi meccanici e idraulici di manutenzione per il corretto funzionamento degli impianti (centrali di produzione, stazioni di pompaggio, scambiatori termici, condizionatori);

verifiche periodiche e reportistica di intervento.

Sei in possesso dei seguenti requisiti tecnico/motivazionali?

diploma tecnico di scuola superiore o qualifica professionale;

competenze elettrotecniche di manutenzione di impianti elettrici e competenze tecniche meccaniche e idrauliche di manutenzione di impianti industriali termoregolatori;

ottima conoscenza del disegno elettrico e ottima conoscenza del disegno meccanico e idraulico;

problem-solving;

preferenziale ma non indispensabile esperienza manutentiva su impianti elettrici in Media Tensione. Preferenziale ma non indispensabile, pregressa esperienza in

manutenzione e conduzione impianti, in edifici ospedalieri o grandi complessi civili ed industriali;

Disponibilità a lavorare su turni in squadra.

Si offre

Inserimento diretto con prospettiva di crescita professionale; sono previsti corsi di aggiornamento e di continua specializzazione in ambito tecnico.

Zona di lavoro

Varese.

E’ possibile inviare la propria candidatura a daniela.russo@randstad.it.

