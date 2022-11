Ruolo di genitore, ripartono le iniziative del progetto Re-Start

Sostegno al ruolo di mamma e papà, ripartono le consulenze gestite dagli operatori da Re-Start, progetto selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Le attività, gratuite e rivolte ai genitori con figli dagli 11 ai 18 anni di Varese, Malnate e distretto, sono:

– consulenza pedagogica individuale su temi legati alla relazione educativa con i propri ragazzi (Varese, in via Carnia, Su appuntamento, scrivere a elena.spello@cooperativanaturart.it – cell e whatsapp 3929575427

– gruppo di confronto tra genitori per condividere e scambiarsi le esperienze, con la conduzione e mediazione di due psicologhe, le dottoresse Falcetta e Martinengo. Primo incontro a Malnate in via Savoia. Al martedì, dal 22 novembre e 6, 13 e 20 dicembre, dalle ore 20,30 alle 22. Per iscriversi, contattare alan.perini@laminieradigiove.it – cell e whatsapp 340 8496719

– gruppo di confronto tra papà, attivo da novembre, con uno spazio di ascolto, scambio e consulenza dedicati e pensati per approfondire “gioie e dolori” dell’essere papà di figli adolescenti. A Varese in via Carnia. Per iscriversi, contattare massimiliano.potenzoni@cooperativanaturart.it – cell e whatsapp 3929610911

Il servizio di sostegno al ruolo genitoriale è attivo dalla primavera scorsa e finora ha coinvolto 23 nuclei familiari e con un impatto complessivo su circa 35 minori: «La tipologia delle famiglie che si rivolge al progetto è ampia, da genitori che arrivano in coppia, alle mamme e ai papà che arrivano da noi da soli, perché single o perché l’altro genitore non riesce o non vuole – spiega Elena Spello di Naturart, cooperativa sociale responsabile del servizio offerto e capofila del progetto Re-Start – sicuramente, tra i tratti comuni, ci sono le fatiche rispetto al ruolo educativo giocato in casa: i genitori sono in crisi, ad esempio, rispetto alla tenuta dei confini e delle regole, tanto più che talvolta i figli sono irruenti e si innesca così un meccanismo quasi di timore e imbarazzo da parte della mamma o del papà quando si deve mettere un limite forte».

C’è poi lo smarrimento dei genitori di fronte alla demotivazione scolastica dei giovani e al loro sempre più scarso investimento sul proprio futuro, così come l’utilizzo pervasivo dello smartphone e dei social. Gli adulti si sentono soli e impreparati ad affrontare le tappe di questa adolescenza, così particolare e diversa da tutte le altre: «Perciò, è importante – continua Spello – offrire un luogo nel quale sia possibile prima di tutto raccontare cosa stia succedendo in famiglia, senza paura di essere giudicati e aiutati da un ascolto attento di chi conosce professionalmente la fase adolescenziale. Risulta davvero importante la possibilità di condividere con altre famiglie la sofferenza della propria confusione di genitore, ritrovando fiducia nelle proprie capacità, perché non si è certo i soli ad affrontare la crescita dei ragazzi».

Tante famiglie, seppure attente e vicine ai figli, fanno fatica a sentirsi adeguate ed efficaci e una iniezione di motivazione può bastare: «Il nostro intervento – continua Spello – è utile anche ad orientare le mamme e i papà ai servizi più adatti, fornendo recapiti e facilitando così quel lento girovagare fra professionisti che spesso demotiva i genitori e fa perdere tempo prezioso, come consultori famigliari, i servizi di supporto per DSA, la Neuropsichiatria Infantile, le scuole, gli assistenti sociali comunali, il SER.T.».

Re-Start dà un’attenzione particolare ai papà, costituendo dei gruppi di confronto – solo al maschile – affiancati da un pedagogista e da uno psicologo: «Offriremo – conclude – un contesto di confronto per scambiare opinioni, consigli, esperienze e intuizioni, cercando di capire con loro quali siano le competenze più importanti, al giorno d’oggi, per essere incisivi nell’educazione dei figli adolescenti». Gli operatori di Re-Start sono operativi anche al fianco delle scuole per trattare, con le famiglie dei propri alunni, le tematiche sentite come più urgenti: martedì 29 novembre, dalle 18 alle 19,30, presso la scuola Anna Frank di via Carnia a Varese con un incontro dal titolo sarà “Cosa vuoi fare l’anno prossimo?… Boh… – Accompagnare i figli alla scelta della scuola futura, fra desideri, aspettative e possibilità realistiche”.

È dedicato alle famiglie dei ragazzi chiamati a scegliere la futura scuola secondaria di II grado. Possono partecipare anche genitori esterni alla scuola Anna Frank, previa prenotazione al 392 9575427. Re-Start, attivo da due anni sul territorio varesino, è finanziato, con un contributo di oltre 800mila euro, dall’Impresa Sociale Con i Bambini e ha lo scopo di raggiungere oltre 5000 ragazzi e ragazze e 500 famiglie nei comuni di Varese, Malnate e dintorni. È stato selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. (www.conibambini.org).

Potete seguire le attività di Re-Start anche su Facebook (Restart.VareseMalnate) e su Instagram (restart.varesemalnate)