Sconfitta a testa alta per gli Skorpions Under 18

Seconda sconfitta stagionale per gli Under 18 degli Skorpions Varese, che a Vedano Olona vengono battuti 35-3 dai favoriti Leocorni. Risultato a parte, soprattutto nella prima parte della serata, l’ampia sconfitta contro i favoriti assoluti per il primo posto della conference, assume toni molto meno negativi. (Foto Cinzia Roganti)

I ragazzi di coach Nardi hanno lottato contro un avversario più grande di loro, ma il field goal di Andrea Girardi, che ha chiuso un drive aperto dal bell’intercetto di Michele Leoni, aveva persino illuso i tifosi varesini su una possibile riapertura della partita. La lancetta della stagione non volge verso la casella dei play off, ma non solo non vi è nulla di drammatico nella questione, visto il titolo conquistato l’anno scorso e il profondo rinnovamento operato a inizio autunno, ma sono tante le note positive che arrivano dai rookie, forza vitale del futuro che anche nell’occasione si sono messi in luce con alcuni big play.

A Vedano finisce 3 a 35 per i Leocorni, con i dovuti riconoscimenti agli avversari, ma se il futuro è legato ai progressi, non potrà che sorridere alla causa varesina che attingerà a piene mani dal proprio vivaio per organizzare la prima squadra, chiamata a riportare, il prossimo anno, il football bosino sul massimo palcoscenico nazionale. Il titolo di MVP va nell’occasione a Matteo Carimati che, nonostante le difficoltà, ha tenuto con grande autorità il campo per tutto il match.

Risultati

Skorpions – Leocorni 3-35

Panthers – Giaguari 13-17

Classifica: Leocorni 3-0 Giaguari 3-1 Panthers e Skorpions 1-2 Seamen 0-3