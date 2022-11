Seconda sconfitta consecutiva per la Pro Patria: vince la Juve di misura

Sesta sconfitta stagionale per la Pro Patria che dopo il derby perso sei giorni fa a Novara alza bandiera bianca anche nella gara casalinga contro la Juventus Next Gen, sempre di “corto muso”. (Servizio fotografico di Roberta Corradin)

A condannare i tigrotti in una partita equilibrata e con poche occasioni per parte, come già successo a Novara, ancora una volta un colpo di testa: quello di Palumbo che al 57′ ha trafitto sul primo palo la porta difesa da Del Favero siglando il definitivo 0-1.

Per la Pro Patria continua il rammarico di non aver saputo colpire (clamoroso l’appuntamento con il gol mancato dal subentrato Chakir al 79′, nella foto) con il proprio reparto offensivo, sterile e che ha chiuso per la seconda volta consecutiva la partita senza realizzare una rete.

