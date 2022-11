Sedicenne urtato da un’auto vicino all’Isis Ponti

Un ragazzo di sedici anni è stato soccorso poco prima delle 8 del mattino in via Lario, vicino all’Isis Ponti: il giovane è stato investito da un’auto (la foto è d’archivio).

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, attivata in “codice giallo”: per fortuna il sedicenne non ha riportato ferite gravi, è stato portato al pronto soccorso di Busto Arsizio in “codice verde”.

Nell’arco della mattina un equipaggio della Croce Rossa di Gallarate è intervenuto invece in autostrada A8 per un incidente tra due auto tra l’innesto della Pedemontana e l’uscita di Busto Arsizio: gli operatori hanno soccorso un 53enne, portato in ospedale a Busto. Anche in questo caso il ferito non è in gravi condizioni.