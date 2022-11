Settimana di chiusure notturne sull’autostrada A8 Milano – Varese

Nei prossimi giorni l’autostrada dei Laghi, la A8 Milano-Varese, sarà interessata da una serie di chiusure notturne che coinvolgeranno diversi svincoli. Nel corso di questi periodi (dalle 21 di sera alle 5 del mattino) saranno svolte attività di ispezione delle barriere di sicurezza, come preannunciato dalla Società Autostrade. In particolare le località toccate sono quelle di Legnano, Castellanza, Gallarate e Cavaria: vediamo i dettagli.

NOTTI DI MARTEDÌ 29 E MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE (dalle 21 alle 5 del mattino successivo)

– chiuso svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese (alternativa: uscire allo svincolo di Castellanza)

– chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese (alternativa: utilizzare lo svincolo di Legnano)

– chiuso lo svincolo di Gallarate, in uscita per chi proviene da Varese (alternativa: uscire allo svincolo di Busto Arsizio)

– chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese (alternativa: uscire allo svincolo di Solbiate Arno;

NOTTE DI GIOVEDÌ 1 DICEMBRE (dalle 21 alle 5 del mattino successivo)

– chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese (alternativa: di uscire allo svincolo di Castellanza)

– chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese (alternativa: utilizzare lo svincolo di Legnano)