Sorpreso a rubare a Induno Olona scappa due volte e aggredisce gli agenti intervenuti per fermarlo

Sabato concitato a Induno Olona ed Arcisate, dove questa mattina un cittadino extracomunitario è stato protagonista di più reati, tra tentativi di furto, fughe ed aggressioni alle forze dell’ordine.

Tutto è iniziato quando un cittadino residente a Induno Olona ha sorpreso l’uomo mentre cercava di rompere a calci un vetro per introdursi nella sua abitazione. Colto sul fatto il ladro è fuggito a piedi e subito dopo il proprietario dell’abitazione si è recato alla Polizia locale di Induno Olona per denunciare l’accaduto, segnalando agli agenti le caratteristiche dell’uomo, che dopo una breve ricerca è stato individuato nella zona del Centro anziani.

Alla vista degli agenti il ricercato è nuovamente fuggito, cercando rifugio proprio al Centro anziani, ma è stato raggiunto e fermato dalla Polizia locale che nel frattempo ha avvisato i Carabinieri. Portato in caserma ad Arcisate, mentre i Carabinieri stavano effettuando i primi accertamenti, l’uomo è nuovamente scappato e per la seconda volta è stato inseguito dagli agenti della Polizia locale indunese, che insieme ad un Carabiniere lo hanno rincorso fino nel centro del paese, dove è stato finalmente raggiunto. Ne è nata una concitata colluttazione in cui un agente di Polizia locale è stato ferito da un calcio in faccia, mentre un Carabiniere ha riportato escoriazioni e ha rimediato un morso.

Definitivamente immobilizzato l’extracomunitario è stato poi condotto alla Caserma dei Carabinieri di Varese. Si tratta di un cittadino in possesso di regolare permesso di soggiorno, residente in Veneto.

Dopo la movimentata mattinata il sindaco di Induno Olona, Marco Cavallin, ha incontrato gli agenti della Polizia locale per ricostruire l’accaduto e sincerarsi delle condizioni dell’agente ferito, ricoverato al Pronto soccorso per accertamenti.