Studenti-videomaker a favore dell’ambiente: un concorso della “Valli del Verbano”

Un concorso dedicato ai ragazzi con l’obiettivo di sostenere la cultura del riciclo e le buone pratiche relative al rispetto dell’ambiente. È quello lanciato dalla Comunità Montana Valli del Verbano con il titolo “Meno rifiuti a Monte e a Valle”.

L’iniziativa coinvolgerà gli studenti degli istituti comprensivi della zona “Varese 2” ovvero le scuole primarie di Brinzio, Gemonio, Gavirate, Cuveglio, Caravate, Mesenzana e Cunardo, l’istituto “Maria Ausiliatrice” di Luino, l’educandato “S.S. Bambina” di Roggiano e coinvolgerà gli alunni dei 32 comuni che compongono la Comunità Montana

Per partecipare al concorso bisognerà realizzare un video al cui interno andrà inserita una spiegazione semplificata sulla modalità di raccolta differenziata dei rifiuti. I messaggi saranno diretti ai genitori e più in generale al mondo degli adulti e a tutti i cittadini.

In palio ci saranno alcuni premi: per il secondo ciclo di scuola primaria i vincitori potranno visitare una azienda agrituristica con sede sul territorio della Comunità Montana mentre i primi tre classificati delle scuole secondarie di primo grado visiteranno altrettanti luoghi significativi nell’ambito di raccolta differenziata e cultura dell’ambiente.

Le adesioni dovranno giungere nella sede della Comunità Montana entro il 18 novembre e il termine per la consegna dei materiali sarà il 10 febbraio 2023. Tutte le informazioni sul concorso sono disponibili sul sito: www.vallidelverbano.va.it

«L’idea di questa iniziativa ci è stata trasmessa da un’alunna della scuola secondaria di Cuveglio e mi auguro che ragazzi e insegnati rispondano numerosi ed entusiasti a questa iniziativa» spiega l’assessore all’ecologia e turismo, Gianpietro Ballardin. «Dobbiamo prendere spunto dalle iniziative delle nuove generazioni per stimolare, diffondere ed infondere il più possibile la cultura del riciclo e la consapevolezza che l’ambiente è un bene primario. Sono sicuro che i nostri ragazzi ci aiuteranno perché hanno la capacità di rendere estremamente ricettivi questi messaggi, in particolare se aiutati dalle istituzioni scolastiche. È proprio nelle aule della scuola, dove, oltre che a formare i profili lavorativi del domani, si deve soprattutto modellare la cultura dei cittadini rendendoli responsabili e carichi di valori che rispettino l’ambiente e la condizione del vivere comune».

Ballardin spiega anche la scelta del filmato come oggetto del concorso. «Realizzare un video promozionale dedicato specialmente ai social non può che essere uno sprone in più per questi ragazzi quotidianamente alle prese con Tik Tok e Instagram, anche perché l’ambiente è il luogo dove tutti noi ci incontriamo; dove tutti abbiamo un interesse comune; è l’unica cosa che ognuno di noi condivide. Il concorso, nelle sue finalità può essere un modo utile per usare in positivo tutte le potenzialità della cultura digitale, anche perché oggi i pianeti buoni sono difficili da trovare e la terra è l’unico luogo dove ci è dato di vivere».