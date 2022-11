Torna l’asta degli oggetti smarriti a Malpensa e Linate

Centinaia di iPhone e lettori per e-book, ma anche una bici e un amplificatore per strumenti musicali. È sempre curioso il “catalogo” dell’asta degli oggetti smarriti negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Un momento buono per fari affari, anche pittoresco, per certi versi, con i “cacciatori” di occasioni con la lista in mano.

Quest’anno, però, l’asta non sarà in presenza, come prima del Covid. Ci si dovrà accontentare dell’asta online, con i rilanci da fare tastiera alla mano, tenendo d’occhio la scadenza.

Scorrendo l’elenco completo (qui) e le schermate del portale non mancano le curiosità. La prima è quella legata agli oggetti – per così dire – più smarriti in aeroporto: divisi in vari lotti, compaiono 735 orologi in gruppi da 30, un migliaio di cellulari, 400 lettori di e-Book . E poi naturalmente decine di valigie, che vengono battute all’asta cariche di vestiti.

Molto presenti anche gli hoverboard, i mezzi elettrici che forse sono facili da trasportare in aereo, ma di certo sono anche facili da perdere.

Altre curiosità invece sono legate alla particolarità dei singoli oggetti: così si trova una mazza da cricket (base d’asta 33 euro), una singola mountain bike, un amplificatore, un cuociriso, una sacca di occhiali e oggetti vari, un paio di sci, un “Canta tu” marchiato X-Factor.

Asta oggetti smarriti Malpensa: i prezzi

E i prezzi?

Ad esempio per un lotto da 30 iPhone si parte da 200 euro, per un Mac Book Pro si parte da 110-150 euro. La chitarra parte da venti euro, per un lotto di 15 caschi da bici, moto e sci si può rilanciare a partire da 50 euro.

Come vedere i lotti dell’asta oggetti smarriti a Malpensa e Linate

I lotti e gli orari dell’asta si trovano qui.

E se qualcuno non può rinunciare al piacere di vedere fisicamente i lotti? Tutti gli oggetti sono anche visibili presso la sede della G.I.V.G. SRL a in Varese, via Lorenzo Ghiberti 1, dal lunedì al venerdì, in orari d’ufficio 9:00-12:30 e 15:00- 17:30 (previa richiesta via mail all’indirizzo telematiche.va@givg.it ).

Tutte le informazioni vanno verificate sul sito.