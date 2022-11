Un ballo al Ritz con il cavaliere in divisa: Melyssa realizza il sogno di essere principessa

Melyssa, studentessa universitaria di 19 anni, aveva un sogno: essere principessa per una notte. Così ha cercato tra i vari “balli delle debuttanti” quello che avrebbe potuto coronare il suo sogno. « Nel 2020, dopo aver cercato informazioni su tutti i balli delle debuttanti d’Italia, ho deciso di inviare la mia candidatura per il Gran Ballo Viennese di Roma. Come spiegavo nella lettera motivazionale, sin da bambina sognavo di ballare con l’abito bianco e crescendo ho sempre più preso consapevolezza del desiderio di voler realizzare questo sogno. Così, dopo esser stata selezionata, tutto cominciava a diventare realtà».

Il 16 ottobre scorso, Melyssa, unica rappresentante della provincia di Varese, parte da Ferno, dove abita, per arrivare a Napoli : « Qui ho incontrato l’organizzatrice del ballo e le altre ragazze che, come me, aspettavano di diventare principesse per una notte»

Nei giorni successivi Melyssa segue le lezioni di make up, di portamento, di galateo e di ballo stringendo amicizie: « Ho riscoperto il valore della condivisione al di là dei social, infatti, i telefoni non ci sono né serviti né mancati durante le ore trascorse insieme».

All’arrivo nel salone del Ritz del St. Regis di Roma ad attendere le debuttanti c’erano gli allievi dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli: « Il ballo è stato il 22 ottobre. La serata è stata indimenticabile e ha portato molte emozioni indescrivibili che sempre terrò con me: questa esperienza ti cambia la vita perché riporta alla luce i valori dell’eleganza, dell’amicizia, della condivisione e del romanticismo».