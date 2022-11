Un ibis eremita sul davanzale. La “sosta” a Brinzio

Un esemplare di ibis eremita è stato fotografato a Brinzio sul davanzale di una finestra.

Non è facile avvistare questo tipo di uccelli dal tipico becco arcuato – ancor meno riuscirli a fotografare come in questo caso (Foto pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Brinzio) – poiché si tratta di una specie rara e tra quelle in pericolo di estinzione.

Negli ultimi anni in Italia e in. Europa sono stati avviati progetti per il ripopolamento e per “vegliare” su questi animali durante la migrazione. Alcuni esemplari sono stati avvistati negli scorsi anni nella zona del Basso Verbano o del Lago di Varese e in altre zone della provincia, come nel 2021 a Vedano Olona.

Solitamente per svernare, la destinazione degli ibis che partono dall’Europa continentale è in Toscana, nella laguna di Orbetello, provincia di Grosseto. In primavera effettuano poi la migrazione di ritorno in senso contrario.