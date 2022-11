Con un kg di marijuana in macchina, 17enne fermato dai Carabinieri a Busto Arsizio

Un controllo casuale nella notte tra mercoledì e giovedì da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Busto Arsizio ha portato al sequestro di 1 kg di marijuana. In manette è finito un giovane di appena 17 anni mentre l’amico ventenne alla guida è stato denunciato.

Il fatto è avvenuto in città, durante uno dei posti di controllo notturni attuati dalle pattuglie dei militari di via Bellini. Quando gli uomini dell’Arma li hanno fermati non hanno potuto non notare il comportamento nervoso degli occupanti e hanno deciso di effettuare un controllo approfondito. Occultato nella vettura c’era un kg di “erba” la cui proprietà è stata rivendicata dal più giovane dei due, segnalato alla Procura dei Minori per detenzione di sostanza stupefacente.