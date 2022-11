“Un presepe dipinto”, speciale visita guidata tra Castelseprio e Torba

Speciali visite guidate organizzate dal Monastero di Torba, bene del Fai-Fondo Ambiente Italiano, giovedì 8 e sabato 10 dicembre. Diverse poi le iniziative in programma in vista del Natale

Anche nel 2022, in occasione del Natale, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a visitare i Beni “vestiti a festa” e a vivere con familiari e amici momenti di pace e allegria immersi nello splendore di ville, castelli e palazzi signorili appositamente addobbati, tra la suggestione dei presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la magia di parchi, aree naturalistiche e boschi imbiancati di neve.

Tra gli eventi, segnaliamo quello del Monastero di Torba a Gornate Olona giovedì 8 (ore 10.30) e sabato 10 dicembre (ore 14) quando sarà protagonista dell’iniziativa “Un presepe dipinto”, una speciale visita guidata – con prenotazione obbligatoria su www.monasteroditorba.it – tra Castelseprio e Torba della durata di due ore e mezza, che prenderà il via dall’oratorio nobiliare di Santa Maria foris portas a Castelseprio.

Partendo dalla lettura di alcuni brani dei vangeli apocrifi da cui derivano gli affreschi, si potranno scoprire tante curiosità sulla storia della Sacra Famiglia. Il percorso continuerà poi al Monastero del FAI, dove si ammireranno le immagini sacre ospitate in questo complesso monumentale longobardo, e le loro particolarità nei soggetti, significati, stile e colori. Il ritrovo è presso l’area archeologica di Castelseprio in via Castelvecchio 1513, e lo spostamento tra i due siti dovrà avvenire con mezzi propri.

Giovedì 8 e venerdì 9 (alle ore 14 e alle 15.30) e domenica 11 dicembre (alle ore 10.30, 14 e 15.30) sono in calendario interessanti visite guidate incentrate sulla storia del Bene, da roccaforte difensiva divenuta monastero benedettino, con degustazione finale di panettone artigianale. Per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito www.monasteroditorba.it.

Sempre domenica 11 dicembre, alle ore 14.30, i bambini dai 5 ai 9 anni sono invitati al laboratorio “La natura si fa presepe”, della durata di un’ora e mezza e su prenotazione obbligatoria al sito www.monasteroditorba.it, durante il quale verranno accompagnati nel verde intorno al Monastero a cercare foglie, ghiande, bacche e rametti che verranno poi utilizzati per creare un presepe, con l’aiuto di materiali di riciclo. Con il Patrocinio del Comune di Gornate Olona e del Comune di Castelseprio.

La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.). Per informazioni sui costi dei biglietti, orari, prenotazioni e ulteriori dettagli relativi a questi eventi: www.monasteroditorba.it; Monastero di Torba, via Stazione 2 – Gornate Olona tel. 0331/820301, email faitorba@fondoambiente.it.