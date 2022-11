Un nuovo scalatore per la Eolo-Kometa: preso Andrea Garosio

Punta sul rilancio di Andrea Garosio la nuova Eolo-Kometa in versione 2023. Il team di Basso e Contador ha annunciato oggi l’ingaggio del 28enne scalatore bresciano (compirà 29 anni a dicembre), emerso prima del Covid con la maglia World Tour della Bahrein ma poi finito a correre con una formazione Continental, la Biesse-Carrera.

Un cambio di palcoscenico dovuto anche a qualche problema fisico che non ha tolto lo smalto al corridore di Chieri, capace di vincere la maglia dei GPM all’ultima “Settimana Coppi e Bartali” nonostante avversari e squadre di alto rango. «Contador e Basso sono due campioni grandissimi, e sono sicuro che anche grazie ai loro consigli potrò crescere tanto – spiega Garosio dopo la firma sul contratto – Arrivare in questa squadra è un sogno: la Eolo-Kometa sembra una piccola World Tour, per organizzazione, per lo staff, per i materiali, per il calendario a cui prende parte. Essere qui è bellissimo».

Scalatore puro, Garosio potrebbe essere utilizzato in appoggio a Lorenzo Fortunato nelle corse a tappe così da lasciare meno solo quello che dovrebbe essere il capitano in quel genere di competizioni. Il nuovo acquisto non si nasconde: «Alla Coppi e Bartali ho vinto la maglia della montagna: in palio ce n’erano quattro, tre le ha prese la Ineos Grenadiers, l’altra l’avevo io. Il sogno si chiama Giro d’Italia e sarebbe bellissimo esserci e magari provare a vincere una tappa».