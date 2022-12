Amaro Rubino, sapore locale e sostenibile

ll periodo natalizio è l’occasione per scoprire nuovi sapori autentici e scegliere prodotti di qualità da mettere sotto l’albero. Perché non scegliere quindi un regalo “da bere”, che sa esaltare il nostro territorio? E perché non il miglior liquore d’erbe al mondo, premiato dai World Liqueur Awards?

Liscio, con ghiaccio o come base per cocktail, Amaro Rubino è perfetto per chi ama assaporare ogni momento da solo o in compagnia, rendendo unico ogni momento di festa. Grazie alla sua esclusiva ricetta biologica, realizzata con miele e ingredienti naturali tipici delle Prealpi lombarde, è ideale anche come digestivo dopo i ricchi pranzi e cene delle feste.

In occasione del Natale Amaro Rubino propone diverse idee regalo in eleganti confezioni adatte per ogni esigenza. Per chi cerca un regalo prezioso e per i più golosi, la Box Deluxe (prezzo 78 euro) è un’elegante confezione ecosostenibile che contiene una bottiglia da 70 cl, due bicchieri con fondo personalizzato con l’incisione del logo Amaro Rubino e sei praline di cioccolato fondente, i Cioccorubini, con un delizioso cuore da scoprire. Un mix perfetto per godersi un momento di puro piacere. I Cioccorubini (prezzo 14 euro) e i bicchieri personalizzati (prezzo 18 euro) possono essere acquistati anche separatamente.

Chi ama le cose semplici, ma con un tocco festaiolo, può scegliere di abbinare alla bottiglia il Sacchetto Portabottiglia (prezzo 2 euro), confezione regalo in cotone naturale, che riporta i migliori consigli per i cocktail homemade a base di Amaro Rubino, la soluzione giusta per incartare in modo originale la bottiglia da mettere sotto all’albero. Per un pensiero che vi farà ricordare Amaro Rubino propone la piccola bottiglia da 20 cl (prezzo 11 euro), perfetta anche come pensiero per i colleghi o gli amici di sempre.

Amaro Rubino Bio – Start up e prodotto, frutto della passione liquoristica di Matteo Rubino, dapprima amatoriale che, dopo due anni di sperimentazioni personali della formula e di una ricerca appassionata all’aperto, a inizio 2020 fa il suo esordio sul mercato. Un liquore d’erbe artigianale, prodotto in piccoli lotti, tra i primi della sua categoria ad aver ottenuto la certificazione biologica. Realizzato con miele locale e botaniche che tipicamente crescono o si coltivano nella terra tra i laghi e le Prealpi lombarde e piemontesi, con ingredienti da agricoltura biologica e biodinamica. Il suo aroma è un complesso ma delicato bouquet floreale e balsamico, con un grado alcolico pari al 25% Vol. Nel 2021 viene giudicato con un punteggio di 91 su 100 dalla giuria International Wine & Spirits Competition e vince il premio come Miglior Liquore d’Erbe al Mondo 2022, assegnato dai World Liqueur Awards inglesi. La filosofia green di Amaro Rubino si impegna nel ridurre sempre di più l’impatto dei processi produttivi e del packaging sull’ambiente.