Anche a Castelveccana arrivano i parcheggi rosa

Dopo Luino anche il Comune di Castelveccana coglie l’opportunità offerta dalle modifiche al codice della strada per predisporre alcune aree di sosta – una delle quali proprio presso la sede comunale – dedicate a veicoli di donne in stato di gravidanza e di genitori con bambini di età non superiore ai due anni.

Per ottenere i “permessi rosa”, anche in questo caso, occorrerà rivolgersi alla Polizia Locale, la quale potrà fornire ulteriori delucidazioni in merito ai limiti, alle modalità di utilizzo e di presentazione della domanda.