Argento per Martinenghi nei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Melbourne

Argento in finale ai 50 metri rana per Nicolò Martinenghi ai mondiali di nuoto di Melbourne. Nel testa a testa con lo statunitense Nic Fink, il nuotatore di Azzate non ha avuto la meglio nonostante un’ottima prestazione e una partenza in vantaggio. Il gradino più alto del podio è andato all’americano con un tempo di 25.38 contro i 25.42 dell’azzurro.

Dopo la staffetta di ieri che ha portato l’oro agli azzurri, Martinenghi va ancora a medaglia seguito dal bronzo dell’italiano Simone Cerasuolo (25.68) all’esordio in vasca corta.

Soddisfazione per l’ottimo risultato complessivo che ha portato due nuove medaglie alla squadra nazionale è stata espressa da entrambi gli atleti ai microfoni di Rai Sport.

Nella giornata di ieri una super staffetta è valsa l’oro al nuotatore della provincia di Varese con un risultato storico, il record del mondo.