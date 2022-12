A Busto Arsizio una Smart si schianta contro un lampione nuovo

Mattinata movimentata per la Polizia locale di Busto Arsizio. Nella prima mattinata della Vigilia di Natale si sono verificati due incidenti. Alle 8 e 30 proprio di fronte al comando della Polizia Locale una smart si è schiantata contro un lampione nuovo, provocando danni vari alla segnaletica e all’arredo urbano.

Sempre nella mattinata della vigilia, questa volta in viale Sicilia angolo via Marco Polo, una Lancia Y colpita da una Opel è andata in testacoda. Dopo varie rotazioni su se stessa, l’auto si è fermata.

In entrambi gli incidenti, per fortuna, non ci sono stati feriti.