Il Città di Varese prepara l’ultima gara del 2022 al “Franco Ossola”

Il morale del Città di Varese è in risalita e dopo il momento di grande difficoltà di novembre, a dicembre sono arrivate tre vittorie di file, due in campionato contro Caronnese e a Carate Brianza, e una in Coppa Italia contro il Franciacorta. E sarà proprio il Franciacorta il prossimo avversario dei biancorossi, ancora al “Franco Ossola”, a 10 giorni esatti di distanza, questa volta per il campionato.

I biglietti sono acquistabili in prevendita fino alle 23:59 di venerdì 16 dicembre attraverso la piattaforma Diyticket.it (guarda qui), mentre sabato – giorno della gara – sarà possibile acquistarli al botteghino in via Vellone a partire dalle 13:00, con l’ingresso al pubblico previsto per le 13:30. PREZZI

16 euro tribuna centrale, 12 euro in tribuna laterale (10 euro ridotto per i minori di 16 anni e over 70), 8 euro settore distinti (6 euro per i biglietti ridotti). Per l’acquisto in prevendita è previsto un euro di diritti.

La squadra di mister Luciano De Paola ha ripreso martedì gli allenamenti al centro sportivo delle Bustecche. L’obiettivo è ovviamente quello di finire al meglio questo 2022, che vedrà Monticone e compagni impegnati prima in casa contro il Franciacorta e poi, mercoledì 21 dicembre, in casa della capolista Lumezzane.

Rientrato in gruppo Lillo Rossi, restano da valutare le condizioni di Francesco Gazo, frenato da un guaio muscolare. Riguardo al mercato, invece, tutto fermo. La società, in particolare il responsabile Alessandro Merlin, sta cercando di terminare i movimenti in uscita – Premoli, Cappai e Goffi sono gli indiziati a salutare – e si valutano alternative in entrata. Gli obiettivi restano un esterno d’attacco under e un giocatore offensivo che possa ricoprire più posizioni. La sessione invernale dei trasferimenti si concluderà il 23 dicembre.