Claudia e Ivan, è di Samarate la coppia regina delle randonnée italiane

È un vero e proprio matrimonio a pedali quello tra Claudia Lavazza e Ivan Folli di Samarate. Moglie e marito sono infatti specialisti nei randonnée, le manifestazioni ciclistiche su lunga distanza nelle quali non si gareggia come nelle normali gare ciclistiche ma in cui bisogna pedalare per un bel numero di chilometri, toccando alcuni punti di controllo e rispettando un tempo limite.

Grazie alla loro partecipazione a numerosi eventi di questo tipo, Claudia e Ivan hanno brillato nella classifica del campionato italiano di questa specialità organizzato da ARI (Audax Randonneur Italia), l’ente riconosciuto dalla Federciclismo per regolare il settore dei brevetti randonnée nel nostro Paese.

Al termine della stagione, Lavazza si è laureata campionessa d’Italia femminile e quindi potrà indossare la caratteristica maglia tricolore durante tutto il 2023. L’atleta samaratese, tesserata per lo Uà Cycling Team di Alessandria, ha preso parte a ben 32 manifestazioni in dieci diverse regioni.

Anche Folli ha ottenuto un piazzamento di tutto rilievo: si è infatti classificato al terzo posto del campionato italiano maschile con 9.930 chilometri pedalati. Grazie alle loro prestazioni i due samaratesi sono entrati nei ranghi della nazionale italiana randonneurs per il quadriennio 2023-2026.

Il 2023 è inoltre un anno particolare per gli appassionati di questa disciplina. Si correrà infatti la Parigi-Brest-Parigi, evento che ha cadenza quadriennale e che si tiene sulla distanza dei 1.200 chilometri da coprire in 90 ore. Una sorta di “Olimpiade della randonnée” con migliaia di iscritti da tutto il mondo. Per partecipare però è necessario qualificarsi attraverso una serie di gare nella prima parte dell’anno: Claudia e Ivan ci proveranno.