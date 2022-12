Claudia Mazzetti e la laurea specialistica nata “in lockdown”

Sono passati poco più di anni e mezzo dal giorno in cui la Lombardia si trovò in lockdown. Ed è in quel periodo che Claudia Mazzetti ha deciso di rimettersi sui libri, se non sui banchi dell’Università visto il periodo: l’assessore all’istruzione di Gallarate si è laureata lunedì, laurea specialistica alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università dell’Insubria, con voto 110 con lode.

«Oggi per me è stata una giornata speciale, ho discusso la mia tesi in Scienze e Tecniche della Comunicazione» , ha scritto nel post su Facebook Mazzetti, che è stata in passato assessore al commercio (dal 2016 al 2021).

L’impegno per la seconda laurea è «iniziato due anni fa durante il lockdown», appunto. E fin dal suo post social Mazzetti sin dice orgogliosa di un percorso «che ho portato avanti con sacrificio e dedizione» e di un risultato che «gratifica i tanti sforzi fatti per coniugare lavoro, attività amministrativa, vita familiare e studio». Nel mezzo, anche la conferma elettorale con il sindaco Andrea Cassani, presente anche al momento della discussione a Varese.