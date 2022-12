Corso IFTS di alta specializzazione di video making digitale e tecniche di produzione multimediale

Si tratta di un elemento centrale, soprattutto nella valorizzazione della moda, del turismo e dello sport. Ma, in verità, non c’è ambito imprenditoriale che oggi non abbia la necessità di mettere la comunicazione multimediale al centro dei propri obiettivi strategici, tanto che la ricerca di figure professionali in grado di sviluppare in maniera adeguata quest’area del marketing si sta facendo sempre più serrata.

A cercare di dare una risposta all’esigenza di avere a disposizione professionisti qualificati è adesso anche ACOF Olga Fiorini, che ha assunto un compito primario nell’organizzazione di un corso IFTS (di durata annuale, rivolto agli under 35 con diploma quinquennale di scuola superiore o quadriennale conseguito in un centro di formazione professionale riconosciuto) che mira a formare i futuri esperti di Video Making Digitale.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Isiss Don Milani di Tradate, nella cui sede di via Gramsci 1 si svolgeranno le 560 ore di lezioni in aula inserite nel piano formativo. Ma la caratteristica di questi percorsi è soprattutto quella di fornire agli iscritti delle competenze molto pratiche, tant’è che le 440 ore mancanti ad arrivare alle mille previste dalle normative, verranno effettuate in tirocinio all’interno di aziende partner. Le quali, ovviamente, avranno modo di conoscere gli allievi, di addestrarli e di instaurare con loro futuri rapporti di lavoro.

L’avvio del corso è fissato per l’11 gennaio 2023, con attività dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Fondamentale sarà il ruolo di ACOF Olga Fiorini, che metterà a disposizione sia le qualità presenti nel proprio comparto di formazione professionale, sia la lunga esperienza maturata a livello di istruzione superiore, con particolare riferimento all’ormai consolidato istituto tecnico di Grafica e Comunicazione, senza però dimenticare il crescente spazio dedicato all’insegnamento del marketing anche all’interno di altri indirizzi.

«Questo progetto – sottolinea Sergio Scaltritti, direttore della formazione in ACOF – rappresenta una novità territoriale assoluta sul fronte della formazione tecnica superiore. Non a caso sta riscuotendo grande interesse e ha catturato l’adesione di partner rilevanti, sia fra le imprese di settore, sia coinvolgendo realtà quali l’Università Giustino Fortunato, la società di servizi di Confindustria Varese, l’ITS Cosmo e l’Istituto De Amicis di Milano. Per quanto riguarda la galassia Olga Fiorini, si tratta di contenuti educativi che sono parte integrante della grande tradizione educativa lanciata dalla nostra fondatrice e oggi portata avanti e resa continuamente innovativa da Mauro e Cinzia Ghisellini». L’obiettivo di questo IFTS è «fare in modo che le competenze nel video making si sposino con i contesti imprenditoriali di cui il territorio è ricchissimo, abbracciando in primis il fashion, ma chiaramente aprendo ad orizzonti occupazionali infiniti».

Lo sanno bene le aziende che vogliono dotarsi di Digital Video Makers che sappiano mettersi in gioco su tante piattaforme, emozionando con immagini e suoni, andando alla ricerca di un contatto empatico con l’utente che naviga in rete, in modo da generare interesse e voglia di approfondire. Il sempre più ampio utilizzo dei prodotti video nella comunicazione, necessità dunque di profili professionali che sappiano muoversi agilmente dalla progettazione alla realizzazione dei messaggi, avendo una visione di marketing a lunga gittata ma anche le reali capacità tecniche per concretizzare le ambizioni, spaziando così fra regia, ripresa, montaggio, luci e suono, per poi procedere a tutta la parte di diffusione dell’elaborato sui vari canali web e social a disposizione, sapendo ovviamente agire all’interno di un lavoro di squadra.

La partecipazione al corso è assolutamente gratuita, grazie ai finanziamenti garantiti da Regione Lombardia insieme all’Unione Europea.