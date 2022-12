Cosa saremo tra vent’anni? I circoli si interrogano.

La Coopuf di via De Cristoforis ha promosso e gestito, insieme con il circolo di Capolago, un incontro con molte realtà cooperative che sono espressione dei circoli in città. Con loro in sala e tra i protagonisti anche Andrea Civati, assessore all’urbanistica del comune di Varese.

«Il tema delle cooperative è presente anche per Confcooperative Insubria – racconta Aldo Montalbetti -. La mutualità ha colpito il mondo dei circolini in modo forte e la questione generazionale è centrale così come la rigenerazione. Ognuno in questi anni ha cercato delle risposte a modo proprio».

Marco Fazio ha portato la voce di Lega Coop: «Abbiamo una ottantina di realtà in provincia. Un plauso a chi ha convocato questo incontro perché può diventare un metodo per discutere dei problemi dei circoli. Queste realtà sono cooperative di comunità ovvero il riferimento di quel territorio».

Il tema della rigenerazione urbana è stato uno dei temi centrali dell’incontro con al centro l’assessore varesino: «Noi cerchiamo di creare relazioni nello spazio – ha raccontato Civati -. Questo significa diverse cose che riguardano la città. Meno i luoghi fisici ma più la vita in vari aspetti. Con i circoli è importante sviluppare luoghi di confronto che superino il campanilismo. Abbiamo strumenti concreti come i patti per un bene comune che usiamo per la gestione di alcuni parchi. Per i circoli si può pensare anche ad alcune leve fiscali per ridurre i costi di gestione. Un altro tema interessante è quello delle comunità energetiche».

Alla riunione hanno partecipato una quarantina di persone espressioni delle realtà di Capolago, Casbeno, Giubiano, Bosto, Masnago, Biumo, Belforte, Valle Olona, Bregazzana, Bizzozero. La serata si è conclusa con una cena sociale in cui è continuato il confronto per riflettere sul futuro ma anche sulle problematiche quotidiane.