Cos’è la Digital signage solution e come ottenerla

Cos’è la Digital signage solution

Per digital signage si intende un tipo di procedimento di trasmissione dinamica del contenuto AV digitale su molteplici schermi installati, sparsi in svariati luoghi, con lo scopo di offrire vari tipi di informazioni, come avvisi, pubblicità o notizie di vario genere.

Un tipo di tecnologia più moderna capace di spargere in modo immediato qualsiasi tipo di annuncio, aiutando clienti o cittadini a restare sempre informati in tempo reale, in qualsivoglia ambiente; un sistema molto più efficace se confrontato con altri tipi di metodi più arretrati, come il classico cartellone pubblicitario, ad esempio.

La digital signage solution è una rete, tipicamente gestita da vari componenti essenziali, come un solo o numerosi lettori di contenuto o altri tipi di sorgenti ad esempio pc o lettori DVD. Un sistema che serve da gestione del contenuto, richiedendo il servizio attraverso web, hardware o software, e degli schermi collegati tramite una rete IP comune.

Il digital signage può essere un valido mezzo di comunicazione di gran lunga efficace e ben accessibile a tutti, soprattutto per via della vasta gamma di caratteristiche e possibilità di presentazioni praticamente infinite tra cui audio, fermi immagini, video, animazioni flash e html.

Tramite programmazione è possibile visualizzare il proprio contenuto su diversi schermi anche in luoghi totalmente differenti, oppure un contenuto unico per ciascun singolo schermo. Inoltre, la versatilità di questa fantastica tecnologia rende possibile programmare il contenuto affinché venga trasmesso a diversi intervalli e orari regolari.

Tutto sommato, il funzionamento del digital signage, anche se sembra un sistema complicato da comprendere o applicare, non è affatto così. La digital signage è semplicemente una rete, di capacità molto ridotta o estesa, questo aspetto dipende dal tipo di business interessato, il tutto amministrato da un server centrale, considerato il “cervello”, dove è possibile inviare i contenuti multimediali.

I pannelli digitali che si possono trovare possono essere di diverso tipo, schermi da soffitto o da parete, tavoli interattivi e totem, la scelta dipende dall’ambito di applicazione e da cosa si vuole comunicare.

Come ottenere la Digital signage

Ci sono diverse compagnie che offrono il servizio di digital signage, alcune offrono una linea di monitor e totem per lo scopo, altri invece offrono supporto direttamente sul vostro browser preferito, integrando diversi tipi di funzionalità e andando incontro a diversi tipi di esigenze. Ma, affinché il sistema funzioni in modo efficiente, è importante porsi una serie di obiettivi specifici.

Ad esempio alcuni mirano ad un aumento delle vendite, oppure trasmettere comunicazioni interne o semplicemente per dare indicazioni, quindi non tutti gli obiettivi sono effettivamente legati al profitto.

Fondamentale definire il contenuto da trasmettere, anche per attirare il tipo di clientela desiderata andando incontro ai bisogni che il proprio business può offrire. Una volta capito che tipo di contenuti pubblicizzare, si avrà la possibilità di creare i giusti contenuti, attirando magari con grafiche accattivanti o video colorati. Indicare una posizione strategica per trasmettere la propria pubblicità o indicazioni è anche un punto molto importante, affinché le persone riescano a notare ciò che viene trasmesso senza particolari sforzi.