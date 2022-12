De Paola: “Sono contento, ma abbiamo ancora una montagna da scalare. Pastore fondamentale per noi”

DE PAOLA – Qualcosa è cambiato, dall’approccio alla positività, ma qualche aspetto che prima non girava oggi ci va bene. Anche questo ha aiutato, oltre al lavoro. Faccio i complimenti a quelli che sono qua da inizio anno che hanno sofferto tanto. La squadra comunque è lunghissima, ma vogliamo scalare questa montagna, che è molto lunga.

DE PAOLA 2 – È stato un Varese dalle due facce. Anche oggi siamo andati sotto e abbiamo sofferto nel primo tempo, nella ripresa invece abbiamo giocato bene e chi è entrato ha fatto benissimo, come Scarpa. Sono contento, e lo sono anche per Pastore, perché ha buone qualità ma deve imparare a essere più intelligente. Non possiamo fare a meno di lui.

MELOSI – Ero arrabbiato perché non possiamo perdere una partita del genere, soprattutto dopo un primo tempo buono, ma continuiamo a fare regali. Il Varese ha giocatori importanti come Pastore, Rossini, Mecca e Ferrario. Nonostante questo li abbiamo messi in difficoltà ma abbiamo regalato loro il gol del pari.

PASTORE – Sono contento per la squadra perché abbiamo sofferto tanto dopo un momentaccio. Il mister mi tartassa ma ho un carattere abbastanza forte e lo so che lo fa perché vuole che io migliori. È già la seconda partita che riusciamo a recuperare e questo è un dettaglio importante. Anche se in difficoltà stiamo macinando gioco e anche i nuovi ci stanno dando una grande mano. Spero che i miei gol continuino a portare vittorie, ma spero che la squadra si tiri fuori da questa posizione, anche con qualche assist.

FOSCHIANI – Sicuramente soddisfatti dopo un periodo non positivo. Vincere aiuta a vincere e da settimana scorsa abbiamo fatto passi avanti e credo che si veda. Sono contento della gara di oggi, ma posso sempre migliorare. Sono arrabbiato perché potevo mettere dei cross migliori. I tre arrivi ci hanno dato uno spirito diverso e un fuoco che ci ha fatto dare una spinta in più. Ho fatto fatica in questo campionato, forse anche a causa della situazione negativa.

TRUOSOLO – C’è stato l’errore ma fortunatamente ho rimediato. Volevo crossare e la fortuna mi ha dato una mano. Sono abbastanza soddisfatto della prestazione, deve ancora crescere tanto in fase difensiva, soprattutto nella lettura di certe situazioni. Speriamo che il Varese possa volare ancora.