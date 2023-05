Troppo poco Varese per salvarsi: biancorossi sconfitti e retrocessi in Eccellenza

Termina con una sconfitta 2-0 la pessima stagione del Varese. Una sconfitta che inevitabilmente retrocede in Eccellenza i biancorossi che a Carate Brianza, nella partita che vale una stagione, non calciano mai seriamente in porta, si vedono pochissimo in attacco e anche caratterialmente sembrano subire la verve dei giovani brianzoli che, al contrario, svolgono con buona personalità il proprio spartito, trovano il gol vittoria al 5′ del secondo tempo supplementare con Hyka e chiudono i conti al 120′ con Calacoci.

Una partita che rispecchia tristemente l’andamento di una stagione complicata ed estremamente negativa per la società varesina, che in meno di un anno si ritrova dalla vittoria dei playoff – con tanto di discorsi per la Serie C – alla retrocessione in Eccellenza.

Ci sarà tempo per distribuire le colpe, che non mancano e sono numerose, ma oggi il sentimento che prevale è solamente quello di depressione per una squadra che ancora una volta ha mancato l’appuntamento per far valere il proprio grande valore, mai davvero espresso per tutto il campionato. E questa volta non è neanche servita l’energia di mister Gianluca Porro, che non riesce a ripetere l’exploit dell’anno scorso, ma che a fine partita viene applaudito dai suoi tifosi.

Da analizzare invece quello che sarà il futuro della società, che dovrà lavorare molto sotto diversi aspetti per rimettere assieme i cocci, darsi un ordine interno, posizionare le persone nei ruoli di competenza e guardare avanti. Sempre che sia quella la volontà. È triste pensare che anche oggi, al termine di una sconfitta così sofferta l’unico a presentarsi davanti ai microfoni a mettere la faccia sia stato Gianluca Porro e nessun altro, nemmeno un dirigente, anche solo per dire «scusate».

Rimane in ballo un possibile ricorso per l’altezza irregolare delle porte di Carate Brianza, che hanno ritardato d mezz’ora il calcio d’inizio dopo i lavori , ma dopo la sconfitta meritata del campo ci sembra anche fuori luogo darla come un’ipotesi. Di concreto c’è tutta l’amarezza per una retrocessione nata in inverno con tanta confusione e risultati scarsissimi. Quando si è agito per rimettere in sesto la barca è stato troppo tardi. Il Varese ripartirà, si spera, dall’Eccellenza.

FISCHIO D’INIZIO

Dentro o fuori. Salvezza o retrocessione. Il Città di Varese può solo vincere in casa della Folgore Caratese per restare in Serie D ed evitare una dolorosissima discesa in Eccellenza. I biancorossi, sospinti dai quasi 300 tifosi giunti in Brianza, si schierano con un 4-3-3 con capitan Monticone alla guida della difesa, Piccoli in regia e Rossini punta centrale, con Pastore che stringe i denti per l’infortunio alla spalla e si schiera sulla fascia destra. La squadra brianzola, allenata dall’ex Giuliano Melosi, scende in campo a sua volta con un 4-3-3 che non può contare sulle geometrie dell’infortunato Gulinatti a centrocampo, ma si affida alla velocità e alle giocate di Barazzetta in attacco. Nel prepartita sono state misurate le porte e sono risultate più bassa del dovuto. Gli addetti della squadra di casa hanno quindi dovuto agire di vanga per riportare le giuste altezze tra linea e traversa, portando a un ritardo del fischio d’inizio di circa mezz’ora.

PRIMO TEMPO

Tanti lanci e poco gioco nei primi minuti di gara, con la Folgore che ricerca costantemente il pallone lungo verso gli attaccanti, ma la difesa biancorossa non concede occasioni. Dall’altra parte però i biancorossi non hanno gli spazi per farsi vedere in avanti e così il primo tentativo è il destro dalla lunga di Pastore al 18′ che va alto. I brianzoli si vedono al 24′ con il tiro mancino di Liberati dai 20 metri che Priori para in due tempi. La gara non decolla, il Varese non trova guizzi e fatica a prendere campo dovendo sempre correre indietro per gestire i lanci lunghi avversari, e al 39′ dopo una palla persa pericolosa di Rossini, Gualdi va al tiro dai 18 metri alzando però troppo la mira. Anche nel finale di frazione non ci arrivano grandi emozioni e così all’intervallo la gara è ancora bloccata sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Sembra iniziare con piglio più propositivo il Varese che prende campo, pur senza impegnare Ragone. La Folgore invece crea un pericolo al 9′ su azione d’angolo quando Gualdi stacca da solo sul secondo palo ma manda alto di testa. I biancorossi però continuano a non trovare soluzione in attacco, la Folgore non ha necessità di aumentare i ritmi e così la gara scorre senza sussulti per diversi minuti. Mister Porro si gioca la carta Ferrario al posto di Pastore, ma bisogna aspettare il 29′ per un’emozione, quando Monticone su corner di Malinverno, colpisce di testa ma la palla termina tra le braccia di Ragone. La Folgore però non arretra e continua a fare la sua gara con carattere e tenendo lontano dalla propria area il Varese e facendosi vedere con Barazzetta al 40′, ma il tiro viene deviato in corner. Nel finale Parpinel ha i crampi e al suo posto entra Boni in mezzo alla difesa, con Rossi che va a destra e Foschiani a sinistra, ma l’astinenza offensiva dei biancrossi non si sblocca e così dopo i 3′ di recupero si va ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Si gioca poco, un po’ perché la Folgore non ha bisogno di alzare i ritmi, un po’ perché ci sono diversi falli che spezzano il gioco. Passa così il primo tempo extra senza che il Varese si faccia vedere dalle parti di Ragone, anzi, i padroni di casa raccolgono quattro corner tenendo il pallone lontanissimo dai pericoli. E nel secondo tempo supplementari i brianzoli raccolgono quanto seminato nel corso della gara: al 5′ Hyka stacca in area di di testa sigla il vantaggio spezzando le gambe al Varese, che non si riprende più e subisce anche il 2-0 di Calacoci all’ultimo secondo che chiude la gara e spinge giù i biancorossi, ai quali non restano che le lacrime.

TABELLINO