Il Varese va avanti: ricorso alla Corte d’Appello Federale

Facendo seguito alla bocciatura del reclamo riferito alla gara playout Folgore Caratese – Varese presentato lunedì 15 maggio al Giudice Sportivo, Città di Varese comunicata da aver dato mandato all’Avvocato Mattia Grassani, esperto in Diritto Sportivo, di presentare ricorso alla Corte Federale di Appello.

Nella giornata di ieri, martedì 16 maggio, è stato preannunciato il ricorso e sono attesi per oggi i documenti della decisione del Giudice Sportivo. Città di Varese avrà 24 ore di tempo, dal momento del ricevimento della documentazione, per presentare il reclamo alla Corte Federale che fisserà un’udienza per discuterlo.