Porte basse a Carate Brianza, il Città di Varese presenta ricorso per la gara dei playout

Il Città di Varese ha perso sul campo 2-0 lo spareggio playout contro la Folgore Caratese, retrocedendo in Eccellenza. Una gara nella quale la formazione brianzola ha meritato la vittoria, giocando meglio e salvandosi con una prestazione migliore. (Foto Luca Luini – VareseNews)

Nel prepartita però il club biancorosso aveva chiesto la misurazione delle porte del centro sportivo di Carate Brianza che, effettivamente, sono risultate più basse di qualche centimetro. Il lavoro istantaneo degli addetti della società brianzola ha fatto iniziare la partita con mezz’ora di ritardo, con la terna arbitrale impegnata alla misurazione delle altezze con un metro.

La gara si è disputata, la Folgore ha battuto il Varese 2-0, ma in serata la società varesina ha depositato il ricorso in merito, si legge nel comunicato “al regolare svolgimento dell’incontro Folgore Caratese-Varese, gara Play Out del campionato di Serie D Girone B, disputata ieri 14 maggio 2023 allo Stadio “XXV Aprile” a Carate Brianza”. La decisione del Giudice Sportivo è attesa entro le 12 di martedì 16 maggio.

C’è un fresco precedente di un caso simile: il 19 marzo scorso a San Giovanni Valdarno successe un episodio praticamente identico prima della gara Sangiovannese – Grosseto (Girone F di Serie D). Anche in quel caso gli addetti della squadra di casa si munirono di vanga per scavare sotto la linea della porta, la partita si disputò e finì 1-1. La società maremmana fece ricorso e, il 20 aprile, la Corte Sportiva di Appello nazionale lo accolse decretando il 3-0 a tavolino.

Se anche in questo caso l’iter dovesse andare nella stessa direzione il Città di Varese potrebbe clamorosamente salvarsi a tavolino.

IL COMUNICATO:

Città di Varese comunica di aver presentato ricorso in merito al regolare svolgimento dell’incontro Folgore Caratese-Varese, gara Play Out del campionato di Serie D Girone B, disputata ieri 14 maggio 2023 allo Stadio “XXV Aprile” a Carate Brianza.

Dopo aver presentato all’arbitro riserva scritta, la società biancorossa nella serata di ieri (entro il termine perentorio delle ore 24:00) ha inviato via pec il preannuncio di reclamo.

Nella mattinata di oggi, lunedì 15 maggio, è stato presentato il reclamo al Giudice Sportivo con la richiesta di non omologazione del risultato.

La decisione è attesa entro le ore 12 di domani martedì 16 maggio.