Dicembre, aperture dello showroom di Good Samaritan ODV a Brunello

Sabato 10 e 17 e domenica 11 e 18 dicembre, dalle 14.30 alle 19.00, l’Associazione Good Samaritan ODV apre il suo showroom nello splendido contesto della chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello.

I visitatori potranno trovare un’esposizione dei prodotti artigianali africani realizzati dalle donne vulnerabili del progetto “Cooperativa Wawoto Kacel” di Gulu, nord Uganda.

Nello splendido contesto della chiesa di Santa Maria Annunciata saranno disponibili tantissimi prodotti realizzati a mano con materie prime locali, sapientemente ideati dalle donne malate di AIDS, reduci di guerra e disabili della Cooperativa ugandese.

In preparazione al Natale saranno disponibili diversi prodotti da abbinare all’artigianato ugandese: il cioccolati, le scorze d’arancia con cioccolato e i panettoni del Laboratorio dolciario della casa Don Puglisi di Modica, gli African cookies e i Baci d’Uganda della Pasticceria C’est la vie di Giacomo Aceti di Varese, il pesto rosso di ciliegino di Pachino e il sale aromatico della Cooperativa Radici nel fiume Anfass di Gallarate, il riso Baldo biologico dell’azienda agricola Rovasenda Biandrate Maria di Vercelli, la frutta secca con miele di acacia dell’Apicoltura Limido di Oggiona Santo Stefano, i saponi vegetali della cooperativa B.Plano di Vedano Olona e molto altro!

Acquistando i prodotti artigianali, ugandesi e italiani, si garantisce alle donne del progetto “Wawoto Kacel” di Gulu un pasto al giorno, le coperture delle spese sanitarie e il sostegno psicologico: infatti, è grazie allo stipendio che le donne guadagnano, possono pagare le tasse scolastiche dei figli e sostenere la famiglia. La Cooperativa è per loro un luogo terapeutico: lavorare insieme e condividere l’esperienza della malattia e della disabilità dà forza e coraggio. Per le donne dunque la Wawoto Kacel (“camminiamo insieme”) non è solo una preziosa opportunità di guadagno, ma anche un sostegno psicologico e spirituale, che presta particolare attenzione allo sviluppo di talenti e creatività. Un progetto ad altissimo impatto sociale!

I prodotti sono unici e solidali: dalle tovaglie in tessuto tinto a mano, agli scialli realizzati col telaio; dai cerchietti e dagli elastici per capelli alle collane in carta riciclata; dalle gonne con colori sgargianti ai sotto piatti in foglia di banano o raffia.