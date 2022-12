Duecento atleti ai remi per la festa di Natale della Canottieri Varese

È una regata speciale quella prevista per domenica 18 dicembre alla Schiranna: quasi 200 atleti – 194 per la precisione – saranno ai remi per partecipare alla tradizionale Xmas Head, la gara sociale della Canottieri Varese che si disputa in occasione della festa di Natale.

L’iniziativa si è tenuta per la prima volta nel 2013 ed è giunta alla settima edizione: i 194 iscritti è l’ennesimo record fatto registrare dalla manifestazione che vedrà al via questa volta anche le azzurre Giulia Mignemi e Chiara Ondoli mentre il sindaco Davide Galimberti ha confermato la sua presenza tra gli spettatori.

Durante la mattinata si potranno gustare the, cioccolata calda e vin brulè sulla riva davanti alla Canottieri in un’atmosfera natalizia confermata dai copricapi “da Babbo Natale” indossati da tutti gli atleti agli scalmi. La regata è possibile grazie all’attività garantita da una ventina di volontari a partire dai giudici federali Antonio Tonon, Alessia Cioffi e Arnaldo Pagani (quest’ultimo è anche consigliere del club giallo-azzurro) che assicurano sicurezza e regolarità alla Xmas Head. La documentazione fotografica è invece affidata all’esperienza di Claudio Cecchin.

La gara avrà le stesse modalità degli scorsi anni. I 194 partecipanti sono stati divisi dall’organizzazione in quattro categorie a seconda della loro esperienza remiera: principiante, medio, esperto e agonista. In acqua saranno schierati esclusivamente quattro di coppia (ce ne saranno sei per ogni batteria) con equipaggi estratti a sorte da ciascuna categoria. I primi migliori 6 tempi si qualificheranno per il gran finale dove verranno premiati i primi tre classificati. La gara ha lo scopo di aggregare i partecipanti: l’agonismo sarà messo da parte per lasciar spazio al divertimento, specie per i principianti che saranno aiutati dai più esperti ad arrivare fino al traguardo.

A fine gare la dirigenza della Canottieri Varese aspetterà tutti i concorrenti, le famiglie e gli amici presenti per il tradizionale brindisi, per poi concludere con un pranzo a base di polenta e cinghiale con 200 partecipanti.