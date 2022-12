E’ stata la prima aspirante concorrente ad entrare nella cucina di Masterchef edizione 2022 – la cui prima puntata è stata messa in onda il 15 dicembre – per confrontarsi con i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Galleria fotografica Francesca da Rancio Valcuvia è la prima concorrente nella cucina di Masterchef 4 di 13

Ed è stata la prima ad uscire con il mitico grembiule bianco con il nome, quello che fa entrare direttamente alla Masterclass: Francesca da Rancio Valcuvia è la prima concorrente di Masterchef.

Emozionatissima ma molto competente, ha raccontato, mentre serviva il suo piatto, Tajou me sou, la sua avventurosa vita. Toscana di origine, da giovane infatti ha vissuto in Cina: parla correntemente mandarino e ha la patente cinese.

Divorziata ma in procinto di sposarsi per una seconda volta, Francesca ora vive a Rancio Valcuvia, e fa la export manager: «Vendo vino ai cinesi» ha raccontato ai giudici. Ha detto di essere «La sorella pazzerella» ed è stata davvero un personaggio: il piatto che ha portato alla selezione ha detto essere stato approvato da nonna Bianca, 101enne nonna del suo attuale fidanzato.

NELLA SECONDA PUNTATA DELLA SERATA, ARRIVA ANCHE EDOARDO DA VARESE

La prima serata di Masterchef non era però finita per i varesini: nella seconda puntata andata in onda un altro grande personaggio, giovane di Varese ma con già molte esperienze all’estero – da Amburgo alla Svezia – ha preso il grembiule bianco, passando direttamente alla Masterclass.

Si trattava di Edoardo Franco: salopette viola leopardata, si è presentato con mille aneddoti e un ironica esperienza di rider che ha fatto sorridere tutti i giudici. Ma, soprattutto, con un risotto – bestia nera di molti concorrenti – alla zucchina che ha convinto tutti. Anche per lui tre si e strada spianata verso la cucina ufficiale, senza passare dalle sfide. Con una promessa a Bruno Barbieri: se vincerà Masterchef, gli regalerà la salopette.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA DI EDOARDO FRANCO